التعليم: قرار منح الدرجة للطالب حال سقوط السيستم مرتبط بعطل فني جماعي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ قرار منح الدرجة الكاملة لأي طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام، إذا حدثت مشكلة تقنية، لن يحدث إلا إذا كان العُطل في المنصة الإلكترونية، جماعيًا ولآلاف الطلاب، كما حدث يوم الخميس الماضي، وليس مجرد حالات فردية.

سقوط السيستم كحالة فردية يستدعي إعادة الامتحان بعد 30 مايو

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار إعادة الامتحان للطالب أو مجموعة الطلاب الذين يتعرضون لمشكلة تقنية، لا يزال ساريًا، وبالتالي فإن الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية خلال الامتحانات السابقة، ستتم إعادة الامتحان لهم بعد 30 مايو المقبل، ولكن الدرجة الكاملة لمن فشلوا في الدخول على المنصة قرار يرتبط بوجود مشكلة جماعية.

وانتشرت شائعة بين طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الساعات الماضية، بأن الوزارة ستمنح الطالب درجة الامتحان طالما أنه ليس السبب في حدوث العطل بالمنصة، كما حدث يوم الخميس الماضي.

السماح بالكتابة على ورقة المفاهيم لطلاب «أولي وثانية ثانوي»

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسماح للصفين الأول والثاني الثانوي بالكتابة على ورقة المفاهيم بجميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022.

وقال وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية، إن ذلك من أجل إتاحة وقت أطول لجميع الطلاب للتدريب على هذه المهارات الذهنية.

كتيب المفاهيم يحتوي على ٣ ورقات بيضاء كمسودة للطلاب

وبالنسبة للثانوية العامة 2022، قال وزير التعليم، إن كتيّب المفاهيم الذي سيتم تسليمه للطلاب باللجان الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة يضم من 2 إلى 3 ورقات بيضاء، يستطيع الطلاب استخدامها في حالة احتياجهم كمسودة خلال الامتحانات.