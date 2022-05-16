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وزير التعليم يعلق على أزمة «علوم الإعدادية» ويطمئن أولياء الأمور: لا تبالغوا

كتب:

كريم روماني
12:22 م | الإثنين 16 مايو 2022
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية في امتحان العلوم، بعد أن قررت المديرية فحص عينة عشوائية للمادة، وطبقًا لنتائج عيّنات التصحيح سيتم النظر في مدى صعوبة بعض الأسئلة.

تعليق وزير التعليم على امتحان العلوم

وقال الدكتور طارق شوقي، في تصريحات على جروب «تعليمنا الجديد» على واتساب، إنّ فحص عينات التصحيح إجراء طبيعي ويحدث كل عام في هذه الحالات، ولا يستدعي الكتابة المستمرة والاستغاثات على السوشيال ميديا.

التعليم تطمئن الطلاب

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ هناك إجراءات تتم في مثل هذه الحالات، وبالتالي يجب أن يطمئن الجميع، ويجب ألا نكثر من أسلوب المبالغة على المواقع، إذ إنّه متكرر ونتعامل معه كلما حدث.

وفي سياق منفصل، يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة امتحان مادة العلوم ورقيًا في المدارس في لجان مؤمّنة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.