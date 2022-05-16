وكيل «تعليم الجيزة» يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

تفقد أشرَف سَلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، برفقة المستشار بدوى علام رئيس مجلس الأباء والامناء والمعلمين و سحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة لطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفي 57357 والتى تضم عدد 4 طلاب بإداراتي " جنوب الجيزة ، العجوزة" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي .

أسئلة امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر لم تخرج من الكتاب المدرسي

ووجهة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، المسئولين بالإدارات التعليمية ومديرى العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الانسانية والدعم المعنوى طوال فترة تواجدهم بالمستشفي حتى خروجهم .

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأطمئن على ادائهم امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بسهوله ويسر وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي .

توفير الجو الهادى للطلاب بعيد عن التوتر

وأصدر سلومة تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادى للطلاب بما يسهم فى إداء الامتحان بهدوء وبعيداً عن أي توتر أو قلق .

تقديم شهادات تقديروميداليات وهدايا للطلاب

كما قام وكيل وزير التربية والتعليم بالجيزة، بزيارة طلاب الجيزة المرضي بل قام سيادته بزيارة انسانية لبقيه الطلاب الاعدادية لمحافظات ( القليوبية – أسوان – سوهاج – الدقهلية – البحيرة) للاطمئنان علي ورعاية لهم لمساعدتهم على اداء الامتحان بحالة نفسيه هادئه.

كما قام مديري التربية والتعليم بالجيزة، بتقديم شهادات تقدير وميداليات وهدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل كما كرم طارق محمد محمد عبد الله المشرف علي الطلاب بالمستشفي .

وفي سياق أخر، أدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأثنين امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة التاريخ واللغة الأجنبية الثانية، ورقياً والكترونياً في اللجان الامتحانية بالمدارس مجهزة تكنولوجياً.