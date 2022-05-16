رئيس «الثروة السمكية» بعد افتتاح موسم الصيد ببحيرة ناصر: الإنتاج مبشّر

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إنه تم أمس موسم الصيد الجديد لعام 2022-2023 ببحيرة ناصر عقب انتهاء فترة وقف جميع أعمال وأنشطة الصيد بداية من 15 مارس الماضي وحتى أمس لاستقبال أكثر من 9 آلاف صياد لديهم رخص مزاولة نشاط الصيد بالتنسيق مع الأراضي والجهات ذات الصلة، وبالدعم المقدّم من مديرية الأمن وشرطة المسطحات المائية.

4 جمعيات تعاونية شاركت في افتتاح الموسم

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن 4 جمعيات تعاونية شاركت في الافتتاح، هي الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، وجمعية أبناء أسوان لصائدي الأسماك، والجمعية النوبية لصائدي الأسماك، وجمعية التكامل لصيد الأسماك، إضافة لشركة «مصر - أسوان» لصيد وتسويق الأسماك.

وأشار إلى أن تطبيق قرار فترة غلق البحيرة أمام أنشطة الصيد والذي يُعرف بـ«الراحة البيولوجية» ساهم في زيادة الإنتاج خلال العام السمكي اللاحق لتطبيقه ويعزز المخزون السمكي، مؤكداً أن بحيرة ناصر من البحيرات الواعدة هذا الموسم وإنتاجها مبشر للغاية وواعد، خاصة بعد إلقاء ملايين من أصبعيات أسماك البلطي بها من المفرخات السمكية.

متابعة سير العمل في ميناء الصيد

وتابع قائلاً إنه جرت زيارة ميناء الصيد لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات وأعمال التطوير التى تمت والأخرى الجاري تنفيذها في الميناء، كذلك مصنع الأسماك الموجود داخل الميناء ويتبع شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك.

وأشار إلى أنه تم لقاء رؤساء جمعيات الصيد ببحيرة السد العالى للوقوف على وضعها الإنتاجي ومناقشة العراقيل التي من شأنها أن تؤثر على حجم الإنتاج، بالإضافة الى التباحث حول متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، كما تم لقاء العاملين بالمحافظة من أبناء الهيئة والاستماع إلى مطالبهم على وعد بحلها في أقرب وقت.