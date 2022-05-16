رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022.. قريبا على موقع دعم مصر

كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 عبر موقع دعم مصر الرسمي، من أجل التسهيل على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، في إتمام عملية تسجيل رقم الموبايل الخاص بهم على منظومة الدعم التمويني، خاصة أصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، تطالبهم بضرورة تسجيل رقم موبايل باسم رب الأسرة.

رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن وزارة التموين ترى أهمية في إتاحة رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، عبر موقع دعم مصر الرسمي، خاصة مع تزايد بحث المواطنين عن التسجيل الإلكتروني لرقم موبايل رب الأسرة على البطاقة التموينية، مضيفة: «بجانب إتاحة تسجيل رقم التليفون في المكاتب التموينية على مستوى المحافظات، سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني على موقع دعم مصر قريبا، في خلال أسبوع».

خطوات إضافة رقم المحمول لبطاقة التموين

1- التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن صاحب بطاقة التموين وتسجيل رقم موبايل بشرط أن يكون مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات الأربعة «فودافون أو اتصالات أو أورنج أو we».

2- التوجه إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين حال عدم امتلاكه رقم موبايل باسمه.

3- التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة وتقديم رقم الموبايل المسجل.

4- تقديم صورة من بون صرف الخبز وصورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين مع رقم الموبايل المسجل.

مهلة حتى 30 يونيه المقبل لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

وأقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين حتى يوم 30 يونيه تسهيلا على المواطنين، مع توجيه مديريات ومكاتب التموين بالتسهيل على المواطنين في انهاء عمليات تسجيل أرقام الهواتف بنجاح.