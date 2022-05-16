حدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات الخاصة والأوراق المطلوبة لتحديث البيانات الخاصة بتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين، وأكدت أن هذه الإجراءات تتم عبر مكاتب التموين على مستوى كافة المحافظات، إذ أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توجيهاته لجميع مديري المديريات التموينية بالمحافظات لتسهيل إنهاء طلبات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وتسجيل رقم الهاتف في سهولة ويسر، فضلا عن منح مهلة للمواطنين حتى 30 يونيه المقبل منعا لحدوث أي تكدس أمام مكاتب التموين.

الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

وتشمل الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين، وفقا لما هو معمول به حاليا في مكاتب التموين التالي:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي.

2 - صورة من بطاقة التموين.

3 - رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة في أي شركة من الشبكات الأربع «فودافون أو اتصالات أو أرونح أو we».

4 - صورة من بون صرف الخبز.

رسائل بونات صرف الخبز

وأوضحت وزارة التموين، أن الشخص المطلوب منه تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين هو المواطن الذي تسلم رسالة بطلب تسجيل الموبايل عبر بون صرف الخبز الذي يحصل عليه المواطن يوميا بعد كل عملية صرف الخبز من المخابز البلدية، حيث خاطبت الوزارة المواطنين عبر بونات صرف الخبز لوجود عدد 72 مليون مواطن يستحقون الخبز المدعم ضمن منظومة الدعم التمويني.

تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية

وحتى الآن لم يتم إتاحة خدمة تسجيل رقم الموبايل أو تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، فيما يستقبل موظفو المكاتب التموينية طلبات المواطنين يوميا.