عاجل.. وزير الداخلية اللبناني: إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتأخر

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنهم أنجزوا الانتخابات رغم الصعوبات التي واجهتنا، مضيفًا أنّ نسب الاقتراع في الداخل والخارج كانت جيدة وليست منخفضة.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «العربية»، «سنصدر نتائج الانتخابات تباعا، منوها بأن إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتأخر.

وزير الداخلية اللبناني: سنصدر نتائج الانتخابات تباعًا

وأعلن زير الداخلية اللبناني، خلال المؤتمر الصحفي، النتائج النهائية في 4 دوائر انتخابية، مشيرًا إلى أنّ نتائج دائرة الجنوب الأولى تؤكد عدم حصول حزب الله وحلفائه على أي مقعد.

وأشار إلى أنّ مرشح حزب القوات ينتزع من حزب الله مقعدا نيابيا في بعلبك ـ الهرمل.

وبلت نسبة التصويت في الانتخابات اللبنانية والتي أجريت أمس الأحد 41%، كما سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60%.

41 % نسبة التصويت في الانتخابات اللبنانية

وأدلى اللبنانيون، أمس الأحد، بأصواتهم في أول انتخابات نيابية منذ الانهيار الاقتصادي لبلدهم، بعد شهور من عدم اليقين بشأن الانتخابات، لاختيار أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 نائبا، ويحق لنحو 4 ملايين ناخب التصويت.

وقال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، فى تصريحات، إنّ إجراء الانتخابات النيابية بكل الأراضي ويعد إنجازا بمعنى الكلمة.

ميقاتي: الدولة قامت بواجبها في إنجاز الانتخابات بشكل كامل

وأكد ميقاتي أن الدولة قامت بواجبها في إنجاز الانتخابات بشكل كامل، منوها بأن الدولة تحركت بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء لجان وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الأرض، موضحًا أن ما تحقق إنجاز تفتخر به الحكومة.