«الداخلية اللبنانية»: 41% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالداخل

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، مساء اليوم الأحد، أنّ النسبة النهائية لمشاركة ناخبي الداخل في الانتخابات البرلمانية بلغت 41%، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

أول انتخابات في لبنان

وذهب الناخبون في لبنان إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات وطنية منذ الانهيار الاقتصادي والانفجار الذي دمر واجهة بيروت البحرية «مرفأ بيروت» في عام 2020، وسط توقعات منخفضة بأن القادة الذين يتحملون المسؤولية يواجهون تحديًا خطيرًا للسيطرة على البلاد.

واصطف عدد من مرشحي المجتمع المدني ضد النخبة الحاكمة الراسخة مع تعهدات بتغيير المشهد السياسي الذي أثرى فيه الإقطاعيون وشبكاتهم أنفسهم منذ نهاية الحرب الأهلية.

الحريري يدعو لمقاطعة الانتخابات

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، أعلن رئيس الوزراء السابق وزعيم الطائفة السنية في لبنان سعد الحريري إلى مقاطعة الانتخابات، وبدا أن العديد من أتباعه عزفوا عن المشاركة في الاستحقاق ما أدى إلى انخفاض الإقبال في المناطق السنية بالبلاد.