الجيش الروسي يستعرض إنجازاته في أوكرانيا ويستعد لـ«يوم النصر»

واصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا التي دخلت يومها الـ65، اليوم الجمعة، ونشر عدة فيديوهات تظهر أنشطة مختلفة له في ميادين القتال هناك، وكان آخرها فيديو لغواصة روسية تعمل بالديزل والكهرباء في البحر الأسود، وتطلق صواريخ كاليبر «الخنجر» الفرط صوتية على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو لغواصة تعمل بالديزل والكهرباء تطلق صواريخ "كاليبر" على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية من البحر الأسود. pic.twitter.com/M4BpKzBhcV — sputnik_ar (@sputnik_ar) April 29, 2022

الجيش الروسي ينشر فيديوهات لأعمال الدبابات والمدفعية والمروحيات

وتضمنت الفيديوهات التي نشرها الجيش الروسي، فيديو يوثق لقطات لأعمال أطقم الدبابات والمدفعية خلال العملية العسكرية الخاصة، ولقطات لأعمال أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز «كا-52» وطائرات الهليكوبتر «مي-8 أ إم تي شي» للنقل والهجوم خلال ما وصفه بالعملية الخاصة لحماية دونباس.

وزارة الدفاع الروسية تنشر لقطات لأعمال أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا-52" وطائرات الهليكوبتر "مي-8 أ إم تي شي" للنقل والهجوم خلال العملية الخاصة لحماية دونباس. pic.twitter.com/8tvGKRbzKP — sputnik_ar (@sputnik_ar) April 29, 2022

وإلى جانب العمليات العسكرية، حرص الجيش الروسي أن ينشر فيديو يظهر جنودًا روس يسلمون دفعة من المساعدات الإنسانية إلى ما وصفه بالأراضي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.

موسكو تستعد ببروفات يوم النصر بحضور الرئيس الروسي بوتين

وبالتزامن مع ذلك نشر الجيش الروسي صورًا للبروفات التي يجريها استعدادًا لموكب النصر في موسكو الذي من المقرر تنظيمه يوم 9 مايو بمناسبة عيد النصر، وذكرى انتصار القوات الروسية على النازية في الحرب العالمية الثانية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن طيرانها الحربي دمر ورشات تابعة لمصنع صاروخي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، صباح اليوم الجمعة، إن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ورشات إنتاج تابعة لشركة أرتيوم المعنية بصناعة الصواريخ والصناعة الفضائية في مدينة كييف.

قصف صاروخي وغارات على 112 منشأة عسكرية أوكرانية

وأكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر بصواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى مطلقة من البحر ثلاث محطات كهربائية في محيط محطات سكك الحديد فاستوف جنوب غربي كييف، وكراسنوسيولكا في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد، وبولوني في مقاطعة خملنيتسكي غرب البلاد.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الروسي شن خلال الليل الماضي غارات على 112 منشأة عسكرية أوكرانية، منها مركزًا قيادة و11 نقطة حصينة و95 موقعًا لحشد العسكريين والآليات الحربية وأربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية.