التموين: تسجيل رقم الهاتف للبطاقة يهدف لتحديث البيانات وليس وقف الدعم

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تسجيل رقم الهاتف للبطاقة هدفه تحديث بيانات بطاقات التموين وتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، والتي تضم 72 مليون مواطن يصرفون جميعهم الخبز اليومي بواقع 5 أرغفة هي حصة كل فرد يوميا من الخبز المدعم، فيما يصرف 64 مليون منهم السلع المدعمة شهريا بواقع 50 جنيه شهريا حصة الفرد من الدعم في صورة سلع شهرية.

هل سيتوقف الدعم التمويني بعد تسجيل رقم الهاتف؟

ونفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يجري إيقاف البطاقات التموينية بهدف تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين.

وأكدت أن الهدف فقط من تسجيل رقم موبايل بإسم رب الأسرة هو فقط تحديث قاعدة بيانات الأفراد المستفيدين من الدعم التموين سواء خبز أو سلع تموينية.

إجرءات تحديث البيانات وربط رقم الهاتف ببطاقة التموين

وتتضمن إجرءات وأوراق تحديث البيانات وتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين، وفقا لما هو معمول به حاليا في مكاتب التموين التالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من بطاقة التموين.

3- رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة في أي شركة من الشبكات الأربعة «فودافون أو اتصالات أو أورانج أو we».

4- صورة من بون صرف الخبز.

خطوات يجب على المواطنين اتباعها

أما الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها فتتمثل في:

1- التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن صاحب بطاقة التموين وتسجيل رقم موبايل بشرط أن يكون مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات الأربعة «فودافون أو اتصالات أو أورنج أو we».

2- التوجه إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين حال عدم امتلاكه رقم موبايل باسمه.

3- التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة وتقديم رقم الموبايل المسجل.

4- تقديم صورة من بون صرف الخبز وصورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين مع رقم الموبايل المسجل.