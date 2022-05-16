حسني شتا عن بداية حياته الفنية: «كنت قاعد مع 23 واحد في شقة بالجيزة»

داعب الفنان حسني شتا، مقدمات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، قائلا إن اسمه كذبة، وفسّر ذلك «مفيش حد مبيكدبش»، وذلك خلال حواره مع الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، على قناة cbc.

وداعبته الإعلامية إيمان عز الدين، قائلة: «كل عيش معانا يا حسني في الفقرة دي»، وتحدث عن بداياته، إذ كان مشاركا في فريق جامعة الإسكنرية،حصل على شهادة ليسانس الآداب قسم الاجتماع، وحصل أيضا على ليسانس آداب قسم مسرح.

مش بقارن نفسي بحد

أوضح، أنه اعتمد على نفسه في بداية حياته بعيدا عن مسقط رأسه بالإسكندرية: «عانيت، لدرجة إني كنت قاعد مع 23 واحد في شقة بالجيزة، ومكنش عندي سرير، وكنت بشيل باب الغرفة وأحط عليه كراتين وأنام عليه، وكنت بعمل أكل البيت على المكواة، لكني مبكتش والحاجات دي بتقويني، عمري ما قارنت نفسي بحد، بقارن نفسي بنفسي».

وأضاف شتا، أنه شارك في فيلم «يوم طويل خالص» مع الفنان الكبير عمرو عبدالجليل، وكان هذا العمل هو الأول له أمام الكاميرا، ولم يُعرض، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير على المسرح خلال تواجده بالإسكندرية: «إسكندرية مليانة نجوم كبار، حظهم مش كبير من الشهرة بسبب المركزية في القاهرة».

قرار التمثيل من المرحلة الثانوية

وتابع الفنان، أنه قرر أن يصبح ممثلا عندما كان يدرس في الثانوية العامة: «اكتشفت إن مفيش حاجة هتشبعني غير التمثيل، وانا صغير كنت فاكر إن الممثلين شخصيات ملائكية ومكنتش متوقع إنهم شخصيات حقيقية».

ولفت، إلى أنّ مخرجا من خارج الجامعة أعجب بأدائه على مسرح الجامعة، وجعله يشارك في «الشريحة» بقصور الثقافة، وهناك شاركت في أعمال فنية مع خبرات كبيرة، ثم جاءت مرحلة المعاناة عند الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة.