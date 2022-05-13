تعرف على موعد رد رسوم جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي ولم يوفقوا في الحصول على فرصة الفوز بأداء الحج لهذا العام، سوف يستردون مبلغ جدية الحجز الذي دفعوه قبل حلول يوم 25 يونيو المقبل.

ولفت «الغمري» إلى أن كافة المتقدمين للحج السياحي يدفعون رسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم والمحددة بمبلغ 20 ألفا و100 جنيه بالنسبة للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي، و30 ألفًا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الـ5 نجوم، موضحًا أن الـ100 جنيه لن تسترد لأنها قيمة تكاليف الخدمات الإلكترونية للتقديم.

الفائزين بالحج سوف يستكملون قيمة البرنامج عقب القرعة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المواطنين الذين فازوا بالقرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين سوف يستكملون قيمة سعر برنامج الحج وفقًا للمستوى الذى تقدموا إليه، وبذات السعر الذي حددته الضوابط المنظمة للحج السياحي مضافًا إليه سعر تذكرة الطيران، موضحًا أنه يجري تحرير عقد بين شركات السياحة والحجاج، يشمل كافة تفاصيل برنامج الحج.

العليا للحج هي الجهة المنوطة بالنظر في رفع أسعار البرامج

وأشار إلى أنه يجوز للجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار زيادة أسعار برامج الحج، في حال طرأت أية زيادات على سعر الخدمات من جانب السلطات السعودية، أو في حال حدوث أي تعديل في سعر صرف الريال مقابل الجنيه، وذلك بعد إحاطة وزير السياحة والآثار بتلك الزيادات السيادية، موضحًا أن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، والمذكورة في الضوابط تغطي تكلفة البرنامج، وتمنح شركات السياحة المنظمة هامش ربح بسيط.

انخفاض أعداد المتقدمين لبرامج الحج 5 نجوم

وكان باسل السيسي عضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن غالبية المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيختارون البرامج الاقتصادية، موضحًا أن نسب إقبال المواطنين على برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم ستكون أقل هذا العام نظرًا لارتفاع أسعارها بالقياس بالظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليًا.