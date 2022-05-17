سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في البنوك المصرية

يعد الدولار من أبرز العملات التي تؤثر في أسعار مختلف السلع مما يشهد اهتمام عدد كبير من المواطنين، وفي إطار عمليات البحث الكبيرة على سعر الدولار في البنوك عبر محركات البحث تستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك.

وجاء سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المختلفة

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار 18.24 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفي بنك CIB سجل سعر الدولار 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.25 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل الدولار سعر 18.21 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار نحو 18.3 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الثلاثاء 17 مايو.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، جاء سعر الدولار نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الحالي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.3 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الإسكندرية.