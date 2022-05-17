سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، خاصة الراغبين في العمل بالخارج، وفي إطار زيادة عمليات البحث عن سعر اليورو نستعرض أسعاره في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وجاء سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر اليورو 18.93 جنيه للشراء مقابل 19.21 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر اليورو 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.86 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو 19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.00 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الحالي.

سعر اليورو في المصرف المتحد

اما في المصرف المتحد سجل سعر اليورو 19.15 جنيه، مقابل 18.93 جنيه للشراء، خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الحالي.