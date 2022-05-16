سعر اليورو اليوم الإثنين 16-5-2022 في البنوك المصرية

كشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن أسعار العملات الصباحية ومنها سعر اليورو، حيث يهتم قطاع عريض من الجمهور بمعرفة سعره، وتحديدًا الذين يتقاضون رواتب بتلك العملة، وكذلك المستثمرين في الأموال والأوراق المالية.

واليوم الإثنين الموافق 16 مايو، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.90 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.86 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الإثنين.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو 19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين الموافق 16 مايو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل اليورو في المصرف المتحد سعر 19.33 جنيه، مقابل 18.97 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليو الإثنين الموافق 16 مايو.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وجاء سعر اليورو 19.12 جنيه للبيع مقابل 18.89 جنيه للشراء، في الموقع الرسمي لـ البنك المركزي وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.97 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين، كما سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول سعر 19.22 جنيه للشراء مقابل 19.39 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.