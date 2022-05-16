المنتج أيمن يوسف لـ«الوطن»: نحتفل بالعرض الخاص لفيلم فارس غدا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض فيلم فارس للفنان أحمد زاهر في السينمات، حيث إنه سيبدأ عرضه في جميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مايو ليدخل ضمن منافسة أفلام موسم عيد الفطر.

وكشف المنتج أيمن يوسف، منتج فيلم فارس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن أبطال العمل سيحتفلون مساء غد الثلاثاء بالعرض الخاص للفيلم في أحد سينمات المعادي، وذلك بحضور جميع أبطال العمل وذلك مع عدد من الصحفيين والفنانين استعدادا لانطلاق عرض الفيلم.

العرض الخاص لفيلم فارس لـ أحمد زاهر

وتابع يوسف بأن فيلم فارس هو عمل مهم يحتوي على كثير من مشاهد الأكشن المميزة التي تم تنفيذها ببراعة كبيرة على أيدي فريق عمل أجنبي متخصص في تصميم مشاهد الأكشن.

وأكد المنتج أيمن يوسف أنه يتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور بعد طرحه في السينمات، وخاصة مع مشاركة عدد كبير من الفنانين المميزين في العمل كالفنان الكبير حسين فهمي.

تفاصيل فيلم فارس

يذكر أن فيلم فارس يشهد البطولة السينمائية المطلقة للفنان أحمد زاهر والذي يشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي وإيمان العاصي ومنة فضالي وملك أحمد زاهر وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان صلاح عبد الله وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز .

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال العمل شخصية فارس وهو شاب شعبي من داخل حارة شعبية ولكنه يقابل الفنان حسين فهمي الذي يجسد دور الشر في العمل وتنقلب حياته .