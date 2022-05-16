قائد قطار ومساعده يمنعان وقوع كارثة على قضبان السكة الحديد بخط مطروح-محرم بيه

أعلنت هيئة السكة الحديد أن خالد جمال قائد قطار رقم 1209 ومساعده حجازي شحاتة، تمكنا من إيقاف رحلة القطار قبل الاصطدام بسيارة نقل ثقيل خلال عبورها من منفذ غير شرعي على خط (مطروح - محرم بيه)، في نطاق محافظة الإسكندرية.

قائد القطار رقم 1209 منع وقوع كارثة

وأوضحت السكة الحديد، أنه خلال سير القطار رقم 1209 على خط مطروح بمنطقة العلمين، علقت إحدى سيارات النقل الثقيل على الخط خلال عبورها السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور على الرغم من وجود مزلقان ومعبر قانوني على بعد 300 متر، مؤكدة أن قائد القطار تمكن من إيقاف القطار، وتفادي وقوع كارثة كبيرة.

ممنوع عبور المزلقانات من الأماكن غير المخصصة للعبور

وحذرت السكة الحديد، في بيان لها، جميع قائدي المركبات من العبور من المزلقانات غير المخصصة للعبور، موضحة أن عدم تنفيذ تعليمات الهيئة سيؤدي إلى تعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

إجراءات صارمة ضد كورونا

ومن جانبه، أشار مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، في تصريحات للوطن، إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة بإغلاق جميع المعابر العشوائية المتواجدة على قضبان السكة الحديد، منوهاً بأن قطارات السكك الحديدية تنقل يومياً ما يقرب من مليون و200 ألف راكب على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.