هل يتوفر لقاح كورونا بالصيدليات قريبا؟.. «الصحة» تجيب

رد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على السؤال المنتشر بشأن إمكانية توفير لقاحات كورونا داخل الصيدليات.

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا صحة للأحاديث المنتشرة عن توفير لقاحات كورونا داخل الصيدليات، ويجب وقف مثل هذه الأحاديث لسبب بسيط وهو طريقة تخزين اللقاحات، والمصدر الوحيد لتوفير اللقاحات في مصر هو وزارة الصحة، والحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر».

أماكن لقاح كورونا في مصر

وتابع المتحدث، أن وزارة الصحة وفرت اللقاحات داخل مراكز تلقي لقاحات كورونا، وداخل الوحدات الصحية وداخل محطات المترو والسكك الحديدة والمولات التجارية الكبرى من خلال الفرق الطبية المتنقلة، مؤكدا أن الحصول على اللقاح أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، ولم يأخذ وصول الرسالة للمواطن أي وقت.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضاف عبدالغفار: «لدينا جميع أنواع لقاحات كورونا، والتوسعات في عملية التطعيمات ساعدت مصر كثيرا في الانتهاء من الموجة الخامسة بعدد إصابات أقل ومعدلات شفاء أعلى، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية وعودة المستشفيات للعمل بكامل الطاقة الاستيعابية لها، واستقبال كل المرضى بجميع الحالات المرضية».

وعن المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا، نفى ظهور أعراض جانبية غريبة عليهم أو خطيرة، وقال إن كل ما تم تسجيله يتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وكحة بسيطة وإحساس بالتعب والرغبة في النوم، لافتا إلى أن هذه الأعراض الجانبية تحتاج إلى يومين راحة فقط.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن متوسط عدد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي، 5 إصابات فقط، وهذا الرقم يعتبر أقل معدل منذ انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم.