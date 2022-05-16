انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة «طرق الأبواب» التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2022، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة، والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

التنسيق مع كافة الإدارات الصحية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية، سوف تقوم بالتطعيم عن طريق 760 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة وأماكن التجمعات «محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق، الجامعات» وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم، لتسهيل حصولهم على اللقاح، وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 3 ملايين و99 ألفًا و514 مواطن.

ووجه «سعد» لكافة رؤساء المراكز والتنفيذيين، بضرورة نشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة، ووضع بالونات وبوابات في الميادين، والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس، والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.

الالتزام بتطبيق الإجراءات

وكان محافظ أسيوط، قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبًا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رقم «2135727/ 088»، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيق «تليجرام» رقم «01000623873».

غرفة عمليات لتلقى الشكاوى

ويمكن للمواطنين إرسال الشكاوى على رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط «01060603745»، فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528»، التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، أو عبر رقم وزارة الصحة والسكان «15335»، والذي خصصته الوزارة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات، وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق «صحة مصر».