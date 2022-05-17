سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في الأسواق المحلية

ترقب كبير لحركة الأسواق بفضل تغير سعر صرف بيع وشراء الدولار أمام الجنيه، وهو ما يشكل حالة من عدم الاستقرار في الأسعار بوجه عام وعليه يتساءل البعض عن سعر طبق وكرتونة البيض، بإعتباره واحد من السلع التي تشهد تباين في سعرها بفضل حركة التذبذب التي تحدث في الأسواق.

واليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو من عام 2022، ووفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

«تتراوح بين 56 و58 جنيهًا، فيما جاء سعره في المزارع ليصل إلى قيمة تتراوح بين 51 و52 جنيهًا» بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدًا حدوث استقرار في سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، حيث تشهد في الوقت الراهن جميع أسعار منتجات الدواجن استقرارًا في الأسواق .

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر وقيمة سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو بلغ قيمة تراوحت في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين ما بين 58 و60 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

ووصل سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 17 مايو وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة لطبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض، كالتالي:

- سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات من 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- فيما شهد سعر كرتونة البيض «10 بيضات» بقيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء 17 -5-2022 التي تتكون من 30 بيضة يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 17 مايو، التي تحتوي على 30 بيضة لقيمة تتراوح بين 65 و68 جنيهًا.