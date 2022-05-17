سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في البنوك المصرية المختلفة

كشف البنك الأهلي والمصرف المتحد والتجاري الدولي، وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن أسعار العملات وفي مقدمتها سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 مايو الحالي، حيث ينشغل قطاع عريض بمتابعة عملة الرياض قبل انطلاق موسم الحج وسفر الحجاج المصريين للأراضي المقدسة.

واليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، ترصد «الوطن» لقرائها سعر الريال السعودي في بنوك قناة السويس ومصر والأهلي المصري والبنك المركزي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها يوميا، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

ووفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء، سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.84 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

وسجل في بنك قناة السويس نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.82 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بنحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما وصل الريال السعودي في بنك مصر إلى نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، بحسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم 17 مايو الجاري.