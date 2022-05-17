حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع مختلف الأمور التي تدور حوله مهما كانت، فهو يكره الملل ويحب أن يخوض تجارب جديدة ومغامرات جديدة فهو لا يخاف أبدا من العواقب أو أن يقوم بتجربة شيء جديد، فهو يكره الأعمال الروتينية أو أن يلتزم بأمر معين لمدة طويلة.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء بالكرم الشديد في التعامل مع أصدقائه وأهله فهو يتسم بطيبته الكبيرة، والقدرة على مساعدة المحتاجين فهو يكره الأنانية، ويكره من يتصف بها، على العكس فهو يحب مشاركة الجميع كل ما يحتاجه.

ويتميز مولود برج الجوزاء بحسه الفكاهي العالي وقدرته على جعل من يجلسوا معه ويشعرون بالسعادة والضحك، فهو لديه عدد كبير من الأصدقاء، كما أنه لا يشعر بالحرج أبدًا في التجمعات الكبيرة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وتواجه بعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك في حياتك المهنية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن تأخذ مسافة كافية تفصلك عمن يريد استفزازك، وعليك أن تتحكم في أعصابك وفي تقلباتك المزاجية، لكي تكون سعيد مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.