الرئيس الفرنسي يكلف إليزابيث بورن بتشكيل الحكومة

أعلن قصر الإليزية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء؛ لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما.

وتقوم بورن، البالغة من العمر 61 عاما، بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لبيان الإليزية.

وشغلت بورن منصب وزيرة العمل بحكومة ماكرون السابقة منذ عام 2020، وقبل ذلك كانت وزيرة للنقل ثم وزيرة التحول البيئي في عهد ماكرون أيضا.

إليزابيث بورن أول امرأة تتولى الحكومة منذ 30 عام

وتعد إليزابيث بورن أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة منذ 30 عاما.

وكانت إديث كريسون المرأة الوحيدة في تاريخ فرنسا التي ترأست حكومة، وتولت مهامها من مايو 1991 حتى أبريل 1992، خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

مهام رئيسة وزراء فرنسا الجديدة

وتكون أولى مهام رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، التأكد من أن حزب ماكرون الوسطي وحلفاءه ينجحون في الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل.

وتحدد الانتخابات التي تجرى على جولتين أي فئة تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية التي تملك القول الفصل على مجلس الشيوخ في عملية التشريع.