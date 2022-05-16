ساندي تدخل مجال تصميم الديكور بجانب الغناء: «الحمد لله نجحت»

أعلنت المطربة ساندي دخولها مجال تصميم الديكور، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت ساندي مجموعة صور من تصميماتها، أثنى عليها الجمهور، إذ تمتاز بالشياكة والرقي، إذ كتبت: «وقت كورونا لما كلنا كنا في البيت وشغلي اتأثر جدا فكرت ابتدي مشروع في حاجة أنا شغفي فيها وهي التصميمات والديكور، وكنت خايفة من المسؤولية في البداية لكن كنت قدها ما استسلمتش لفكرة إني ما بعرفش أعمل حاجة غير إني أغني».

ساندي: «الحمدلله نجحت»

وأضافت: «الحمدلله نجحت وعملت أكتر من حاجة هتشوفها في الأكونت الخاص بمشروعي، يارب تكون الحكاية دي فيها حافز لكل حد بيفكر يعمل حاجة مختلفة عن اللي اتعود عليه وخايف يبتديها».

أغنية «صحاب زمان»

تتعاون المطربة ساندي مع ريشا كوستا، في أغنية جديدة روجت عنها منذ أيام تحمل عنوان «صحاب زمان»، وستكون عملا غنائيا مختلفا، إذ ستطرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

إصابة ساندي بكورونا

في يناير الماضي، أعلنت ساندي إصابتها بفيروس كورونا خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «استوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قالت خلاله إنها كانت تشعر بالإرهاق منذ فترة، ولكنها لم تعلم أنها أصيبت بكورونا.

وبعد أيام قليلة ظهرت ساندي مرة أخرى، وطمأنت متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، من خلال فيديو عبر خاصية «أستوري» على «إنستجرام»، معلنة ظهور نتيجة المسحة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت سلبية، ولكنها لا تزال تعاني من أعراض الفيروس من صداع في الرأس وتكسير بالجسم.