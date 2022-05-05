ساندي: «بأهل نفسي بالكورسات عشان أرجع للتمثيل وأكون متمكنة»

أعربت المطربة ساندي عن سعادتها البالغة، وذلك بعد نجاح أغينتها الجديدة «صحاب زمان» مع مطربي المهرجانات ريشا وكوستا، إذ حققت مايقارب من نصف مليون مشاهدة عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

طرح مجموعة من الأغاني

وقالت ساندي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالتعاون مع مطربي المهرجانات ريشا وكوستا، وأنها ستعمل على مصالحة الجمهور، وستطرح مجموعة من الأغاني السينجل خلال الفترة المقبلة.

واستطردت:«بجهز نفسي عشان أرجع التمثيل تاني، وبأهل نفسي كممثلة حقيقية، وبدأت أخد كورسات تمثيل عشان أبقى متمكنة أكثر، عشان حسيت إني أدواري الفاتت حصرتني في مكان واحد».

سبب عدم طرحها لألبوم كامل

وعن سبب عدم طرحها لألبوم خلال الفترة الأخيرة، قالت: «الألبوم يأخذ وقت كبير في التحضير، والجمهور يهتم بأغنية أو اثنين من الألبوم، لذا من النادر تجد مطرب يطرح ألبوم كامل».

تعاون وليد منصورمع ساندي

وحققت ساندي نجاحا كبيرا من خلال أغنية «في لا لا» من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وإنتاج وليد منصور في أول تعاون بينهما، الذي طرحتها عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب» في نهاية العام الماضي.

أغنية «إزيك النهاردة» لساندي

وطرحت ساندي في شهر يوليو الماضي أغنية «إزيك النهاردة» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.