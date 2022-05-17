حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 17-5-2022 مهنيا وعاطفيا

أخبار يومية وصفات شخصية وعادات ومميزات يتمتع بها الشخص تميزه عن غيره، وكثير من الأشياء الأخرى التي يجدها الشخص عند متابعته لما يقوله حظك اليوم وعلم الأبراج، الذي يؤمن به الكثيرين ويتابعونه بشعف.

وفيما يلي نستعرض حظك اليوم بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمنحك نشاطا وإيقاعا سريعا، ويمدك بروح الشباب ويقوي علاقاتك.

حظك اليوم برج الحمل 17-5-2022 على الصعيد المهني

لا تستسلم واعتمد على حماسك وإصرارك وعلى روحك القتالية من أجل أن تصل لأهدافك وما تريد.

حظك اليوم برج الثور 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم جذب انتباه من تحب حيث تتمتع بسحر وجاذبية تساعدك في الاقتراب ممن تحب كثيرا.

حظك اليوم برج الثور 17-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات مما يمنحك حكمة في الإنفاق وتخطط لمستقبلك بشكل رائع.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

لا تركز مع الأشياء التي تثير غضبك، وحاول أن تأخذ مسافة كافية تفصلك، كما يجب عليك التحكم في أعصابك وفي تقلباتك المزاجية.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-5-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض الضغوط بسبب مواجهة القمر لبرجك، وعليك الانتباه لحقوقك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان 17-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الصحة اليوم مما يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها جيدا، وتتمتع بالطاقة والإصرار والحماس.

حظك اليوم برج السرطان 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت «سينجل» قد تتحول علاقة صداقة لحب، وإذا كنت متزوجا الوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريكك.

حظك اليوم برج الأسد 17-5-2022 على الصعيد المهني

تعيش أجواء مميزة اليوم ويتكون لديك الرغبة في الانطلاق والاستمتاع ويقبل عليك الجميع ويدعمونك ويتمنون صحبتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحب اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي، مما يمدك بالحيوية والنشاط والعاطفة.

حظك اليوم برج العذراء 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

تمر اليوم ببعض الضغوط وتشعر بالقلق لذا يجب عليك أن تهدأ لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء 17-5-2022 على الصعيد المهني

ابتعد اليوم عن العناد والعصبية والتسرع، وحاول أن تكون أكثر تفهما وصبرا مع الجميع.

حظك اليوم برج الميزان 17-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات مما يدعمك وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالآخرين وتعبر عن نفسك بنجاح.

حظك اليوم برج الميزان 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنشغل اليوم بالأقارب والأخوة وأمورهم الخاصة وتسير الأمور بشكل جيد وتعيش ظروف أفضل.

حظك اليوم برج العقرب 17-5-2022 على الصعيد المهني

احذر كثيرا اليوم من الأمور حولك وقم بمضاعفة تركيزك أثناء إنجاز أعمالك كثيرا.

حظك اليوم برج العقرب 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك اليوم.

حظك اليوم برج القوس 17-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بأفكار ذهبية، تفيدك على المستوى المهني كثيرا.

حظك اليوم برج القوس 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو ساحرا وتعرف كيف تفرض سيطرتك على من حولك ببساطة وذكاء شديد.

حظك اليوم برج الجدي 17-5-2022 على الصعيد المهني

التزم السرية والكتمان ولا تعلن عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج الجدي 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يصيبك بالتوتر قليلا.. ومن المهم أن تسترخي ولا تبالغ في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الدلو 17-5-2022 على الصعيد المهني

يدعمك الوضع الفلكي اليوم وتجد نفسك تسير على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الدلو 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الأصدقاء ويعدك بلقاء أو احتفال يجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 17-5-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس وهذا يدفعك للميل للانتقاد والتمرد.

حظك اليوم برج الحوت 17-5-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك زحل الذي يتواجد بمنزلك الثاني عشر بالتواجد مع المخلصين ممن تثق بهم.