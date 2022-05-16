قطار مرسى مطروح حتى القاهرة.. اعرف المواعيد وأسعار التذاكر

يكثف العديد من عشاق مطروح عمليات البحث على المواقع ومحركات جوجل عن قطار مرسى مطروح، خاصة مع بدء المصيف واستقبال محافظة مطروح الزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر، وتقدم «الوطن» خدمة معلوماتية عن مواعيد القطار المتجهة من القاهرة إلى مرسى مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

مواعيد قطار مرسى مطروح

وتختلف مواعيد قطار مرسى مطروح، على مدار الأسبوع من بينها قطار مميز وقطار سياحي وقطار نوم، وإليكم مواعيد القطارات المكيفة وهي كالتالي:ـ

- القطار رقم 939 المتجه من محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:45 صباحاً ليصل مرسى مطروح الساعة 1:30 ظهراً.

- القطار رقم 773 الساعة 11 من محافظة القاهرة متجها إلى مرسى مطروح عند الساعة 6:20 صباحاً.

- القطار رقم 943 يتحرك من القاهرة عند الساعة 1:51 صباحاً ليصل مدينة مرسى مطروح الساعة 5:15 مساء.

- القطار رقم 775 ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 5.00 صباحا ويصل مرسى مطروح فى تمام الساعة 10 مساء.

- القطار السياحي رقم 940 يتحرك الساعة 1:30 ظهرا من القاهرة متجها إلى مرسى مطروح ويصل الساعة 5:45 صباحاً.

- قطار النوم المكيف رقم 772 من القاهرة يتحرك الساعة 6:20 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح فى تمام الساعة 11 مساء.

- القطار المكيف رقم 942 ينطلق من القاهرة الساعة 5:15 مساء ويصل مرسى مطروح فى تمام الساعة 1.15 صباحاً.

- القطار المكيف رقم 774 يتحرك من القاهرة الساعة 10 مساء ليصل إلى وجهته فى تمام الساعة 5 صباحاً.

مواعيد قطار مرسى مطروح العادي

ويعمل قطار مرسى مطروح العادي في ميعادين بين القاهرة والمدينة الساحلية وهما كالتالي:ـ

- القطار الأول يتحرك في تمام الساعة 12:07 ويصل مدينة مرسى مطروح 15:25.

- القطار الثاني يتحرك الساعة 15:35 من القاهرة ويصل إلى محطة مرسى مطروح فى تمام الساعة 7.

أسعار تذاكر قطار مرسى مطروح

وتختلف أسعار تذكرة القطار السياحي المكيف عن الدرجه الأولى والتى تبلغ 90 جنيها، والدرجة الثانية 50 جنيهاً، بينما قيمة سعر تذكرة قطار نوم 200 جنيه، و120 جنيهاً للكابينة.