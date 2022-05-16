استشاري طب نفسي: الهوس بالتريند أشبه بإدمان المخدرات

قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن المواطنين الذين لديهم هوس بالتريند، يقومون ببعض التصرفات غير السليمة عملًا بأسلوب «خالف تعرف»، وهم يعانون من اضطرابات في الشخصية، إذ أن هدف هؤلاء يتمثل في تحقيق المنفعة العامة والمصلحة الشخصية فقط لهم، بغض النظر عن إلحاق الضرر بالآخرين من عدمه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويعرض على «TeN».

مدمن التريند يفعل أي شيء من أجل تحقيق ما يريده

أضاف «حمودة»، أن في معظم الوقت لا تتعلق الإنسانيات بالتريند، فما فعله اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، مع اللاعب مؤمن زكريا، ليس هدفه التريند على الإطلاق، لكن من أجل إسعاده فقط، مؤكدًا أن مدمن التريند يفعل أي شيء، من أجل تحقيق ما يريده، فهو يشبه مدمن المخدرات، والتعامل مع هذه الشخصية يكون بالقانون أو التجاهل، لأن التعليق على ما يفعله يجعله يتمادى فيما يقدمه.

التربح والبحث عن الشهرة من أهم أسباب هوس البعض بالسوشيال

أوضح استشاري الطب النفسي، أن التربح والبحث عن الشهرة، أهم أسباب هوس البعض بالسوشيال ميديا، كما أن استغلال البعض للأطفال في السوشيال ميديا بعد وصوله لسن معين، يشعر بأنه قليل، وأنه تحول لسلعة، وهذا نراه من كم الاضطرابات النفسية والجنسية والتي تكون كلها من سوء التربية، فأحد أهم أسباب انتشار التدني الأخلاقي الذي يشهده المجتمع المصري خلال السنوات الماضية هو سوء التربية، مشيرًا إلى أنها حتى سن الثانية عشر تسبب المرض النفسي والجلدي، وتستمر مع الأطفال حتى عمر الـ60 عامًا.