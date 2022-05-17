انفجارات تهز مدينة لفيف الأوكرانية

أعلنت قناة العربية الإخبارية، عن سماع دوى انفجارات في مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

القوات الأوكرانية تصد 11 هجومًا روسيا.. وتدمر 6 أنظمة مدفعية

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الأوكرانية من 11 هجومًا روسيا، ودمرت القوات، طائرة من طراز سو- 25 الروسية، و3 طائرات بدون طيار من طراز أورلان 10، كما دمرت 5 دبابات ونظام تور الروسي الصاروخي، و6 أنظمة مدفعية، و 12 مركبة قتالية مدرعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، إجلاء أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن من بين العسكريين الذين تم إجلاؤهم 53 مصابا، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

موقف أنقرة

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن بلادها تعمل على استيضاح موقف أنقرة تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وأوضحت الوزارة الامريكية، إلى هاتين الدولتين لم تتقدما بطلب رسمي للانضمام بعد إلى التكتل العسكري.

من جانبه، أوضح الاتحاد الأوروبي، أنه من غير المقبول أن تحافظ دول غرب البلقان على موقف محايد تجاه موسكو، وأشار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الاتحاد في بروكسل، إلى أن الموقف يتعارض مع بناء مستقبل مشترك مع التكتل الأوروبي.

بوريل: ينبغي على الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات بشأن قبول ألبانيا ومقدونيا الشمالية

وأضاف بوريل، أنه ينبغي على الاتحاد، البدء على وجه السرعة مفاوضات بشأن قبول ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

بدورها، دعت مندوبة واشنطن لدى منظمة الأمم المتحدة ليندا توماس جرونفيلد، نيودلهي، إلى إعادة النظر في قرارها حظر تصدير القمح إلى الخارج على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن أي قيود ستؤدي إلى زيادة نقص المواد الغذائية.