القوات الأوكرانية تدمر 11 هدفا جويا تابعا للجيش الروسي.. بينها 3 مسيرات

دمرت القوات الأوكرانية، 11 هدفا جويا تابع للجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها صاروخين من طراز «كروز»، و3 طائرات دون طيار «أورلان 10»، وطائرة هليكوبتر «كا 52».

وفجّر الأوكرانيون، جسور سكك حديدية بين «روبيجني» و«سفرودونتسك»، استولت عليها القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الأوكرانية في «خاركيف» تجبر الجيش الروسي إلى التراجع للوراء

وتمكنت القوات الأوكرانية، في مدينة خاركيف، من إجبار الجيش الروسي على التراجع للوراء، وصولا إلى جزء من الحدود بين البلدين، فيما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، إلى أن خسائر القوات الروسية على نهر «نهر سيفيرسكي دونتس»، في منطقة «لوجانسك»، واحدة من أكثر الاشتباكات دموية بين الجانبين.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن طائرات الجيش الروسي قصفت منطقة العمليات الشرقية والمنشآت الصناعية في أعماق أوكرانيا.

روسيا تسلم 55 طنا من المساعدات إلى سكان «ميليتوبول» الأوكرانية

وأعلنت «موسكو»، تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة «ميليتوبول»، في منطقة زابوروجيه الواقعة جنوب وسط أوكرانيا، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى تسليم 55 طنا من المواد الغذائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، حذّر «إريك واد»، العميد المتقاعد بالجيش الألماني ومستشار أنجيلا ميركل السابق، «كييف» من مغبة التقليل من قوة الجيش الروسي، موضحا أن الروس أقوياء إلى أبعد حد، ولديهم تفوق على الأرض وفي الجو.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ناقش مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، خطط مواصلة دعم أوكرانيا ومحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، عبر «تويتر»، أنه بحث في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الاستعدادات لإطلاق المفهوم الاستراتيجي المقبل للتكتل العسكري في العاصمة الإسبانية «مدريد»، بهدف الاستمرار في حماية الأمن عبر الأطلسي وضمان استعداده لمواجهة أي تحد ضمن المناخ الأمني الجديد والأكثر خطورة.

بدورها، أعربت «طوكيو»، عن تفهمها لسبب رغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى «الناتو»، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة تطورات الوضع، فيما قالت وزيرة خارجية السويد، «آن ليندي»، إن وفدا من بلادها سيتوجه قريبا إلى العاصمة التركية «أنقرة»، لمناقشة الطلب الذي قدمته «ستوكهولم» للانضمام إلى التكتل العسكري والموقف التركي منه.

«طهران» تعلن تعزيز التعاون المشترك مع موسكو في مجال الطاقة

وقال سفير «طهران»، لدى «موسكو»، كاظم جلالي، إن التعاون العسكري جزء من العلاقات بين البلدين، فيما أشار المدير العام لشركة نفط إيران الوطنية، «محسن خجسته مهر»، إلى تعزيز التعاون المشترك بين إيران وروسيا في مجال الطاقة.

بدوره، حدد خبير عسكري روسي، رئيس تحرير مجلة «الدفاع الوطني»، إيجور كوروتشينكو، إجراءات عسكرية تضمن لبلاده احتواء توسع «الناتو»، مشيرا إلى إدخال تغييرات على العقيدة العسكرية للقوات المسلحة الروسية، وتحديد شروط استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ردا على عدوان محتمل، وتجهيز صواريخ «كاليبر»، و«إسكندر»، برؤوس حربية نووية، واعتبرها إجراءات ستساعد «موسكو»، في احتواء توسع التكتل العسكري.