نجل فؤاد المهندس: جدتي نزلت والدي من على خشبة المسرح في أول عرض له

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إنه سمع كل من يتعاملون مع والده ينادونه بالأستاذ إلى أن أصبح يناديه هو الأخر في البيت بالأستاذ، «بالنسبة لي الأستاذ هو والدي ومعرفش أستاذ غيره واتعودت على ده في كلامي حتى الآن، ووالدي كان مبسوط وبيفرح جدا لما أقوله يا أستاذ».

عائلة المهندس كوميدية من الأجداد

وأوضح «المهندس» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن العائلة عائلة كوميدية جدا بدءا من جدته وجده وصولا لعماته وعمه ووالده، وحينما بدأ المهندس الدراسة قلد المدرسين وأصحابه والمارة في الشوارع، وكان يخاف من العسكري، إلى أن كبر في السن وحب التمثيل وكان وقتها ظهور نجيب الريحاني.

وأشار «المهندس» إلى أن الفنان الراحل فؤاد المهندس شارك في إحدى المسرحيات وهو في المرحلة الثانوية، ولكن جدته كانت ترفض ذلك وحينما علمت ذهبت للعرض المسرحي وجلست في أول صف، وحينما فتحت الستارة قالت له «انزل يا ولد.. فنزل وترك العرض»، موضحا أن جدته كانت صعبة في تعاملها ولكنها كوميدية في نفس الوقت، وانضم بعد ذلك المهندس لفريق المسرح في مرحلة الجامعة.

إلغاء أول عرض مسرحي للمهندس لوفاة والدته

وأكد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أن جدته كانت ترفض التمثيل تماما بالرغم من أن جده كان يحب ويؤيد فكرة التمثيل التي اتجه لها فؤاد المهندس، لافتا إلى أن المهندس كان يؤدي مسرحية في مسرح الجامعة من إخراج نجيب الريحاني ولكنها لم تكتمل لوفاة والدة فؤاد المهندس يوم العرض الأول، فلم يتمكن من المشاركة، مضيفا أن جده ساعده على الاحتراف في العمل بمجال التمثيل ولكن اشترط عليه الحصول على الشهادة العليا.