على قديمه.. شويكار تكشف في لقاء نادر قصة حبها وزواجها من فؤاد المهندس

ذاقت طعم اليتم ووالديها على قيد الحياة، تعلمت في المدارس الداخلية الفرنسية وتزوجت في السادسة عشر من عمرها، وبعد عامين توفي زوجها تاركا لها طفلة صغيرة، وبين يوم وليلة انتقلت من مسرح المدرسة للمسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، وتزوجت مرة ثانية من الفنان القدير فؤاد المهندس، وكونا أجمل ثنائي عرفته السينما، أحاطها بالدفئ وبالحنان وحفر بصماته في حياتها وعملها، إنها الفنانة شويكار.

وتعد شويكار من الفنانات متعددات المواهب، عملت بالكوميديا والتراجيديا والأدوار الإنسانية، ولكن عندما تأتي صورتها في خيال المشاهد لا يتخيلها إلا مع الفنان فؤاد المهندس ولا سيما في مسرحية «سيدتي الجميلة» والخديوي يراقصها ويغازلها ويقول لها «صدفة.. صدفة باشا».

نشأتها وحياتها

تحكي الفنانة شويكار في لقاء تلفزيوني نادر مع الإعلامية سامية الإتربي عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني الحافل، فتقول إن اسمها تركي يعني «شق القمر المسكر» بينما اسم جد والدها «طوب صقال» يعني «ذو اللحية المدببة»، لافتة إلى أن والدها اضطر إلى الحاقها بمدرسة داخلية هي وإخوتها منذ صغرهم، وظلوا فيها حتى الكبر، ولم يروا والدهم إلا على فترات قليلة، حيث كان يسافر لإخوته لمساعدتهم في أرضهم، وكان يصطحب معه والدتهم، مشيرة إلى أنها «دلوعة» في عملها وحياتها، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر الجديدة.

زواجها الأول

وكشفت الفنانة شويكار عن تفاصيل زواجها الأول، قائلة إنها تزوجت مبكرًا بسبب تعب والدها، فقرر تزويجها بأحد أصدقائه ليطمئن عليها، وبالفعل تم الزواج، وأنجبت طفلة بعد 11 شهرا من الزواج، ولكن أصابه المرض وتوفى، مشيرة إلى أنها شعرت بـ«توهان» بعدما أصبحت أرملة وهي تبلغ من العمر 18 سنة فقط، ومعها طفلة تبلغ عام، لذلك قررت الالتحاق بالعمل.

دخولها عالم الفن

وأوضحت أن أول فيلم لها كان «حبي الوحيد» سنة 1960 للمخرج كمال الشيخ، وبعدها تلقت عروضا كثيرة للاشتراك في الأفلام، «في سنة واحدة عملت 6 أو 7 أفلام»، لافتة إلى أن أول لقاء جمعها بالفنان فؤاد المهندس كان اشتراكهما في مسرحية «السكرتير الفني»، واصفة اشتراكها بالمسرحية أول نقطة في حياتها استفادت منها بالتمثيل.

قصة حبها مع فؤاد المهندس

قصة الحب بين شويكار وفؤاد المهندس بدأت خلال اشتراكهما في مسرحية «أنا وهو وهي»، بحسب حديثها في اللقاء التلفزيوني، مضيفة: «أنا وهو خجولين جدا، وفي مرة وإحنا قاعدين على الأرض وشغالة المزيكا قالي تتجوزيني قلت له أيوة».

وأشارت إلى أن قصة زواجها من فؤاد المهندس كانت طريفة، إذ كان يوجد مشهد في فيلم «هارب من الزواج» ترتدي فيها فستان زفاف، فقرر فؤاد المهندس كتب كتابهما بعد انتهاء التصوير الساعة 2 بعد منتصف الليل: «صحينا مأذون الساعة 4 الفجر عشان يكتب كتابنا».