فنان على كرسي المذيع.. فؤاد المهندس يصنع شعبية كاسحة بـ«كلمتين وبس»

بصوته المميز حفر فؤاد المهندس اسمه كمقدم برامج إذاعية من خلال برنامجه الشهير «كلمتين وبس»، من تأليف أحمد بهجت وإخراج يوسف حجازي، والذي كان يعالج في هذا البرنامج سلبيات الشعب المصري والروتين، فكان يحرص المستمعين على متابعة حلقاته، والتي كانوا يبدأون يومهم معه كل صباح في الثامنة إلا خمس دقائق صباحا.

شكل مبسيط يدخل القلب

ما ميز برنامج «كلمتين وبس» سرعة الرتم والاستعانة بالأسلوب الدرامي في ما يعرضه من سلبيات المجتمع، وأثبت البرنامج نجاحا وقبول لدى المستمعين ومن المتابعين نظرا لأن حلقاته تتطرق لموضوعات تشغل الرأي العام بشكل مبسط تدخل عقل وقلب المستمعين، وهو أسلوب صعب الكتابة.

من أبرز الموضوعات التي تطرق فيها البرنامج، الذي بدأ في سنة 1968، موضوعات مثل «الإهمال والحب والبخيل ومصر الماضي والحاضر والمستقبل، والأطفال، والجيران وأضرار التدخين والشغل شرف ومصروف البيت، والعيش والملح، ومكتب التنسيق».

مضمون هادف ذات رسالة

العديد من المشكلات تناولها فؤاد المهندس خلال برنامجه «كلمتين وبس»، منها ما يتعلق بالزواج المبكر وخروف العيد ودور المرأة في المجتمع والصحة وإنفلونزا الطيور وجنو البقر وعبادة المال»، وغيرها من المشكلات التي تطرق لها واستعرضها بشكل سلسل وسهل.

جمع فؤاد المهندس من خلال برنامجه «كلمتين وبس» على إذاعة البرنامج العام ما بين الترفيه والتثقيف للجمهور بمضامين هادفة ذات رسالة، فالكل يرهف السمع في انتظار البرنامج المفضل، ليرتبط معه المصريين على مدار سنوات طويلة.

شريف منير يستكمل المسيرة

وبحسب الفنانة شويكار خلال تصريحات لـ «الوطن» فإن زوجها السابق الفنان فؤاد المهندس أوصى بأن يقدم الفنان شريف منير «كلمتين وبس» في حال وجود فرصة لذلك، لافتة إلى أن «المهندس» كان مؤمنا بموهبة شريف منير، لذلك نجح الأخير في تقديم البرنامج.

يذكر أن شريف منير قدّم أكثر من 400 حلقة من برنامج «كلمتين وبس»، وقد حقق نجاحًا كبيرًا، قبل أن يتوقف عام 2018.