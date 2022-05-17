نجل فؤاد المهندس يكشف طقوس والده قبل رفع الستار المسرح

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن والده كان يتواجد في المسرح قبل موعد بدء العرض بساعتين على الأقل، يراجع دوره ويتابع الجمهور ومعدل حجز التذاكر للعرض إلى أن يبدأ تقمص الشخصية أثناء تبديل الملابس ويطمئن على وجود الفريق المسرحي بالكامل، لافتا إلى أنه قبل العرض المسرحي بربع ساعة كان لا يتحدث مع أحد ويقرأ القرآن خلف الستار.

المهندس لا يحب التأخير عن المواعيد ولا الخروج عن النص

وأوضح «المهندس» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الفنان فؤاد المهندس كان يتعصب من الأسئلة غير الضرورية في وقت دخوله على العرض المسرحي، أو أن يتأخر أحد من الفريق عن العمل أو يخرج عن النص المسرحي، مضيفا أن أول شهر في العرض كان الممثلين يتابعون المشاهد المفتقرة للضحك ويجلسون مع المؤلف لمعالجة المشاهد التي لا تتضمن الضحك الكافي.

صداقة حميمة بين المهندس وبهجت قمر

وأشار «المهندس» إلى أن المؤلف الراحل بهجت قمر كان صديقه الحميم وتوأم روحه، وكان قمر يبادله نفس الشعور، وكان هناك اتفاقا بينهما في كيمياء العمل المسرحي، وأنه واخته منة المهندس كانوا من رواد المسرح مع والدهما وكان خروجتهما المعتادة للتنزه والاستمتاع بالمشاهد المضحكة.