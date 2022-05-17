في ذكرى مولده.. الزعيم رفض احتراف أولاده الفن وتمنى أن يصبح محمد مهندسا

يحتفل اليوم الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده ال 82، وسط حب وشغف الملايين بأعماله الفنية الرائعة، وفي ذكرى مولده دائما ما يسلط الإعلام الضوء على مسيرته الفنية الحافلة طوال الأعوام الماضية.

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده ال 82

تزوج الفنان عادل إمام مرة واحد من السيدة هالة الشلقاني وأنجب منها ثلاثة أبناء «رامي وسارة ومحمد»، الأول أصبح مخرجا وشارك في كافة أعمال والده خلال السنوات العشرين الأخيرة من أفلام ومسلسلات ومسرحيات، وسارة ربة منزل، أما نجله «محمد»، فيعد واحدا من أهم فناني مصر في الوقت الراهن.

عادل إمام تمنى أن تصبح ابنته سارة طبيبة

وقال «الزعيم»، في حوار نادر لمجلة «الموعد»، في يوليو 1984، إنه تمنى أن يبتعد أبناؤه عن احتراف الفن، ونُشر الحوار بعنوان «عادل إمام لا يريد لأولاده أن يكونوا من أهل الفن».

وسُئل عادل إمام في الحوار: هل تتمنى أن يمتطي أحد أبنائك حصانك ويصبح نجما؟ فكانت إجابته: «لا.. أتمنى أن يصبح رامي طيارا وسارة دكتورة ومحمد مهندسا».

فلانتينو.. آخر أعمال عادل إمام الدرامية

يذكر أن الفنان عادل إمام متغيب عن الأعمال الدرامية منذ عام 2020 بعد تقديم آخر مسلسلاته الدرامية «فلانتينو» الذي شاركته بطولته الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، أما عن السينما فتتغيب إمام عن دور العرض منذ عام 2010 بعد تقديم فيلم زهايمر مع أحمد رزق ورانيا يوسف ونيللي كريم.