أحمد حلمي: أفلامي الأخيرة بتعبر عني بشكل كبير.. وروشتة لاستعادة الشغف

أكد الفنان أحمد حلمي أن أفلامه الأخيرة تعبر عن شخصيته، ومنها فيلمه الأخير «واحد تاني»، قائلا: «الكام فيلم الأخراني بيعبروا بشكل كبير عني».

وأشار أحمد حلمي خلال مداخلة هاتفية مع راديو انرجي أن فيلم «واحد تاني» يعبر عن حالة فقدان الشغف تجاه شيئ ما، لافتًا أنه توصل لعلاج لحالة فقدان الشغف «تحاول تعمل ريستارت وتبدأ من جديد خالص كأنك معملتش حاجة، وتبدأ من الأول وكأنك بتشق طريقك من الأول وتبتدي تدور على شيئ مغري بالنسبة لك، وتبقى الفكرة بالنسبة لك مستفزة، وتبقى عايزها تطلع للنور».

طول الوقت بدور على مخرج يا خدني لمنطقة تانية

وأكد حلمي على أهمية دور المخرج في ظهور الممثلين بشكل جديد «المخرج ممكن يفاجئك بممثل هيعمل الدور ده وبياخده من أقصى الشمال لأقصى اليمين، وأنا بحترم ده جدا، وأنا شخصيًا بحاول طول الوقت إني أدور على ده».

حلمي: أتمنى إيرادات «واحد تاني» توصل لـ100 مليون

وعلق حلمي على أداء مخرج «واحد تاني» قائلًا: «محمد شاكر خضير من المخرجين اللي بيشتغلوا بطريقة أنا أول مرة أعرفها، وأول مرة اشتغل بيها معاه، وهو من الناس اللي بتسمع لكل حد، وممكن يجيب لي حاجة جديدة، وعشان كده في الفيلم ده مببقاش مجهز عندي أداء ولا حاجة»، معربًا عن أمله أن يصل الفيلم لإيرادات 100 مليون جنيه.