مصرع شخص وإصابة 27 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج _ البحر الأحمر بالقرب من الكيلو 80 إتجاه محافظة أسيوط، وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق ما إلى مصرع شخص وإصابة 27 آخرين.

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف أنه تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق الصحراوى الشرقي ووجود متوفي ومصابين وجار الحصر الفعلي لمصابي الحادث.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية وقوع تصادم على الطريق الصحراوى الشرقي سوهاج البحر الأحمر صنية أسيوط بين أتوبيسين لنقل الركاب وانقلاب أحدهما على جانب الطريق ونتج عن الحادث إصابة 27 شخصا ووفاة أحد الاشخاص وجار نقل المصابين للمستشفيات المختلفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالتها إلي الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.