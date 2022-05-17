استطلاع رأي عالمي في 30 دولة.. 2 من كل 3 أشخاص بالغين «سعداء»

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ استطلاع السعادة العالمي الذي أجرته شركة «أبسوس» على مبحوثين بالغين في 30 دولة حول العالم، أظهر أنّ 2 من كل 3 سعداء، بمتوسط 67%.

وأضاف «معلومات الوزراء»، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، اليوم، أنّ هناك زيادة تُقدر بنحو 4% في معدل السعادة العالمية خلال العام الحالي مقارنة بشهري يوليو وأغسطس 2020، فيما أنّ النسبة الحالية أقل 10% مما كان عليه الحال في عام 2011.

استطلاع السعادة العالمي: 15% من سكان العالم سعداء للغاية

وعدَّد المركز، نتائج استطلاع الرأي، والتي انتهت إلى أنّ 67% من المواطنين المبحوثين في الدول الثلاثين ذكروا لشركة أبسوس العالمية أنّهم «سعداء»، موضحا أنّ نسبة 15% من المبحوثين ذكروا أنّهم «سعداء للغاية»، و52% قالوا إنّهم «سعداء فقط».

قائمة الدول الأكثر سعادة في 2022 حسب استطلاع شركة أبسوس

ونقل «معلومات الوزراء» عن نتائج الاستطلاع الرأي قائمة مواطني الدول الأكثر سعادة على مستوى العالم، ونسب من ذكروا أنّهم «سعداء جدا» في تلك الدول، والتي جاءت كما يلي:

1- هولندا بنسبة 86%.

2- أستراليا بنسبة 85%.

3- الصين وبريطانيا بنسبة 83%.

4- الهند بنسبة 82%.

5- فرنسا والسعودية بنسبة 81%.

6- كندا بنسبة 80%.

وفجّر استطلاع الرأي العام الذي أجرته شركة «أبسوس» العالمية، مفاجأة حين ذكر أنّ هناك «دولتين فقط» بها أقل من شخص واحد من بين كل شخصين بالغين يقولان إنّهما «سعيدان»، وهما تركيا والأرجنتين.

معايير المبحوثون في استطلاع الرأي لتحديد مفهوم السعادة

وعن معايير السعادة التي حدد المبحوثين بناءًا عليها كونهما سعداء أم لا، فنقل استطلاع الرأي المعايير الآتية:

1- صحتهم الجسدية والعقلية.

2- الأمور المرتبطة بالعائلات مثل الشريك والأطفال.

3- النجاح في تحقيق أهدافهم الخاصة.

4- الظروف المعيشية.

5- الشعور بالأمان.

6- وجودهم في الطبيعة.

7- الحصول على وظيفة ذات هدف.

8- الحصول على المزيد من المال.