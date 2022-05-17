الصحة: مصر الأولى أفريقيا في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر الأولى أفريقيا في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بينما ما زالت بعض الدول في القارة السمراء، تعاني من نقص في تطعيم المواطنين.

مصر في فترة المناعة المجتمعية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ مصر تعيش فترة المناعة المجتمعية، وقريبا سنعلن رسميا انتهاء مصر من تطعيم 70% من المواطنين كما أقرت منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنّ لقاحات كورونا لعبت دورا كبيرا في انخفاض إصابات (كوفيد - 19).

وتابع عبدالغفار، أنّ اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس لكنها تعطي مناعة نسبية ضد الفيروس ومتحوراته، وتجعل حدة الأعراض بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مطمئنا المواطنين على توافر جميع أنواع اللقاحات داخل مراكز تلقي لقاح كورونا.

لقاحات كورونا المستهلكة في مصر

وعن موقف اللقاحات المستهلكة في مصر، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، استخدام نحو 85,2 مليون جرعة من لقاح كورونا، فضلا عن وجود فائض في اللقاحات، مشيدا بدور الدولة المصرية في توفير لقاحات كورونا منذ اللحظة الأولى لانتشار الجائحة، والحرص على تأمين حصة مصر من اللقاحات للمواطنين والمسافرين أيضا.

الحصول على اللقاح فى غضون 24 ساعة فقط

وأضاف عبدالغفار، أنّه لا يوجد صعوبة في الحصول على اللقاحات في التوقيت الحالي كما كان من ذي قبل، فيما يتعلق بانتظار رسالة الوزارة الخاصة بموعد ومكان الحصول على جرعة اللقاح، موضحا أنّ الرسالة أصبحت تأتي في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، وعلى المواطنين الحصول على اللقاح لما له من دور في تعزيز مناعة الجسم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا في البيان الأسبوعي للوزارة، والمتعلق بمستجدات الوضع الوبائي للفيروس، وأكدت انخفاض معدلات الوفيات في المتوسط اليومي.