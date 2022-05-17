«الصحة» تعلن توفير لقاح مرض السعار بجميع المراكز والحدات الصحية

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، التابعة لوزارة الصحة والسكان، توفير لقاح السعار بجميع مراكز المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، وأصدرت وزارة الصحة منشورا توعويا عن مرض السعار، أوضحت فيه طبيعة المرض وأعراضه، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالصحة العامة.

ماهو مرض السعار

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشورها، إن مرض السعار هو مرض فيروسي يتسبب في التهاب الجهاز العصبي، وبمجرد ظهور أعراضه يتحول إلى مرض مميت ليس له علاج، والتطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش هو الطريقة الوحيدة للوقاية من المرض.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان كيفية انتقال مرض السعار، مشيرة إلى أنه ينتقل من خلال لعاب الحيوان المصاب كالكلب والفأر والقط عن طريق الخدش أو العقر إلى الإنسان، مشيرة إلى أنه حال تغير سلوك الحيوان يتم التوجه فورا إلى أقرب وحدة بيطرية والكشف عليه.

أعراض مرض السعار

وعن أعراض مرض السعار، قالت الوزارة إنه يتضمن الحمى وفقدان الشهية وصعوبة البلع وينتهي بغيبوبة قد تصل للوفاة، موضحة أنه لابد من تطهير الجرح بالماء والصابون، والتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لإجراء الإسعافات الأولية دون أن يتم خياطة الجرح وتلقي التطعيمات حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الشرسة أو الضالة، مع التأكد من تطعيم أي حيوان بالمنزل ضد هذا المرض.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105 أو عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال كافة الاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها مباشرة من المصادر الرسمية.