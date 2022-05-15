هل سجلت مصر إصابات بالالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال؟.. «الصحة» تجيب

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم تسجيل مصر أى حالة من حالات الإصابة بالإلتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الالتهاب الكبدي الوبائي هو مرض منتشر بين الأطفال في عدد من الدول الخارجية وليس مصر وقامت منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي واعراضه التى ظهرت على الأطفال المصابين.

الالتهاب الكبدي الوبائي لفيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعراض الالتهاب الكبدي الوبائي تتمثل في ارتفاع إنزيمات الكبد، وفقدان الشهية، والإرهاق،، والقيء، والإسهال، موضحا أن هذه أبرز الأعراض التي تم الإعلان عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، وعن أسباب الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي، قال لم يعرف حتى الآن سبب الإصابة بالمرض والمنظمة تعمل لمعرفة سبب الإصابة.

علاقة الالتهاب الكبدي بفيروس كورونا

وأضاف «عبدالغفار» أن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ليس له علاقة بفيروس كورونا، وليس له علاقة أيضا بحصول الأطفال على لقاحات كورونا، لافتا إلى أن الأبحاث والدراسات التى أجريت على الأطفال المصابين بالمرض خارجا أثبتت أنه ليس علاقة بالمرض ولقاحات كورونا ومعظم هؤلاء الأطفال غير حاصلين على لقاحات كورونا.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكنان بامتلاك مصر 24 مركزا لرصد الأوبئة، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، والطب الوقائي بالوزارة يعمل بشكل دائم على التحليل والبيانات للوقوف على الوضع الوبائي لفيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالب «عبدالغفار» من المواطنين ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال المصادر الرسمي لها والإطلاع على كافة المستجدات، وتلقي كافة الاستفسارات المتعلقة بالأمراض المعدية من خلال المصادر الرسمية لها، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.