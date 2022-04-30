تعيين 1206 شباب بينهم 14 «قادرون باختلاف» في القطاع الخاص بالدقهلية

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا مقدمًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، يشيرا إلى أن المديرية عيّنت 1206 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلٍ بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3977 شابًا منهم 39 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن توفير 114 فرصة عمل.

صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح الوزير أنّ المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 106 ألفاً و 620 جنيها رعاية إجتماعية لـ 944 عامل مسجل، و 25 ألفاً و838 جنيها لـ 58 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما أنجز خلال شهر مارس الماضي، إنّ المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1409 منشآت وتم القيام بـ42 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 4 ندوات توعية، إضافة إلى تلقي 220 شكوى عمالية وأحيلت 24 شكوى منهم للقضاء، و28 لجهات أخرى، ولا تزال 72 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

استخراج 1501 شهادة قياس مستوى المهارة

كما استخرجت المديرية 1501 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1501 عاملا على مهن مختلفة، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهني لـ22 متدرباً، فضلاً عن عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.