مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة استبعاد حجازي من قائمة الفراعنة: سقط سهوا

كشف مسؤولو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، عن سبب غياب اسم أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، ضمن القائمة المبدئية للمحترفين التي جرى الإعلان عنها أمس الإثنين، استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، وجرى تدارك الأمر بعدها بساعتين، والتأكيد على أنّ اللاعب ضمن القائمة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر: «الكابتن إيهاب جلال لم يستبعد أحمد حجازي من قائمة المحترفين، وقررنا ضمّه بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تؤكد جاهزيته».

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