«قومي المرأة بجنوب سيناء»: انطلاق حملة للتوعية بختان الإناث

قالت الدكتورة هناء ندا مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن القيادة السياسية تسعى لتمكين المرأة بشتى الطرق، ومساعدتها لتصبح متاحة ورائدة في مجالها، موضحة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يدعم المرأة بقوة في المحافظة، ويحضر كل الفعاليات التي تجري علي أرض المحافظة.

وأضافت «ندا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن النساء في محافظة جنوب سيناء من ثقافات مختلفة ومتنوعة ويسعى المجلس القومي إلى دمج الجميع بمختلف ثقافتهن من أجل الحفاظ علي الأسرة وتنميتها، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ توفر الدعم اللازم من أجل النهوض بالمرأة، وتقديم حلول من أجل الرقي بمستوى السيدات.

ندوة عن تنمية الأسرة

وأوضحت مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، أن المجلس القومي نظم ندوة عن تنمية الأسرة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة إيناس سمير نائب السيد المحافظ ، وجرى الترحيب بالسيدات والتعريف بأهمية موضوع الندوة، مشيرة إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة، والتأكيد على الأثر الذي يترتب على ذلك في ظل مجتمع قوي البنيان، وتأثير ذلك على التنمية المستدامة وتقدم وأمن واستقرار الوطن.

جلسات حوارية حول مشاكل الأسرة

وتابعت أنه جرى عمل جلسات حوارية لطرح بعض المشكلات الأسرية، وتقديم بعض الحلول المناسبة لها بمشاركة الدكتورة نها الحسيني، مقرر مناوب فرع المجلس، مع عرض لبعض المحاور التي يجب الاهتمام بها للعمل على تنمية الأسرة.

اجتماع الرائدات

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء، أنه يجري تجهيز الرائدات في كافة المدن لبدء حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان وتنمية الأسرة»، موضحة أن الحملة تبدأ اليوم الثلاثاء، وتمتد حتى الثلاثاء المقبل على فترتين لمدة سته أيام، ويجري تسليم الأوراق الخاصة بالحملة للرائدات مع شرح الرسائل المختلفة للحملة، وسبل تنمية الأسرة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالحملة.

حضر الاجتماع الدكتورة نها الحسيني المقرر المناوب، بحضور الأستاذ محمد خالد سكرتير الفرع بالرائدات، وذلك في إطار الاستعدادات التي يجري اتخاذها للتحضير لحملة طرق الأبواب.