«القومي للمرأة» يوقع بروتوكول تعاون مع «حياة كريمة» لتنفيذ حملات توعية

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف وضع آليات للتعاون بين المجلس والمؤسسة في الأنشطة والحملات التوعوية التي ينفذها المجلس بمختلف محافظات حياة كريمة.

ومثل مؤسسة حياة كريمة في التوقيع على هذا البروتوكول آية عمر القماري بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بحضور مقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات ونوابهن، إلى جانب عدد من فريق عمل مؤسسة حياة كريمة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بداية كلمتها عن مدى سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون اليوم مع مؤسسة حياة كريمة، التي تضم مجموعة كبيرة من الشباب الواعد، ووجهت لهم التحية على كل ما يقدمونه من جهود وتحركات محترفة على الأرض، مؤكدة أنها تتوقع تحقيق الكثير خلال الفترة المقبلة.

توقيع البروتوكول في محافظات حياة كريمة

وأشادت مرسي، بالتعاون بين المجلس والمؤسسة خلال الفترة التي سبقت توقيع البروتوكول رسميا في محافظات حياة كريمة، وأثنت على حجم مشاركة العنصر النسائي في المواقع القيادية داخل مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن العمل التنموي هو عمل احترافي نسائي في الأساس، داعية إلى مزيد من التعاون والتحرك إلى الأمام في هذا الملف المهم.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعد أكبر مشروع تنموي اقتصادي عالمي تم تخطيطه بحرفية كبيرة جدا، وتم الإشادة به من منظمات دولية وأممية عديدة، مشيدة بالتناغم الواضح على المستوى القومي في العمل على الأرض في هذا المشروع.

بناء الإنسان المصري

وأشارت إلى أن هذا المشروع الهدف منه بناء دولة وبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة، وهو مشروع يخدم ملايين المصريين والمصريات، مشيرة إلى أن تحسن الحياة في القرى المختلفة ينعكس بالإيجاب على تحسن الحياة للمرأة والأسرة المصرية.

وأوضحت أن المجلس يتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في الوصول بالتوعية إلى أكبر عدد من الأفراد من الرجال والنساء والأطفال، وذلك عبر العديد من المحاور منها استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الصعب الوصول إليهن، لافتة إلى أن المجلس نجح في استخراج مليون بطاقة رقم قومي للسيدات على مدار ست سنوات بمعنى مليون حياة جديدة تحفظ للسيدات حقهن في حياة كريمة.

كما أضافت أنه سوف يتم التعاون أيضاً في التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث أن المجلس أطلق ما يعد بمثابة أكبر مشروع توعية بالشمول المالي يضم ميسرات ماليات في العديد من المحافظات، ونأمل في وجود مزيد من الميسرات الماليات في باقي محافظات حياة كريمة، كما يتم التعاون في مجال التربية والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري، وفي مجال التوعية القانونية والتعريف بأنشطة مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات وجهوده في الدعم القانوني والنفسي المقدم للسيدات، بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية.

ووجهت مرسي، مقررات المجلس ونوابهن بالعمل في جميع مشروعات التوعية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات من مؤسسة حياة كريمة للوصول إلى أكبر عدد من السيدات.

ومن جانبها، أعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آية عمر، عن تقديرها للتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، ووضع استراتيجية متكاملة للتعاون بين الطرفين نتيجة تقابل العمل في عدد من المحاور، لا سيما المرأة والمتطوعين.

كما أكدت أهمية هذه الخطوة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لإبرامها مع شركاء النجاح في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة توحيداً لكافة الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة.

جدير بالذكر أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة والتكليف الرئاسي للمجلس القومي للمرأة بقيام المجلس وبالاستفادة من فروعه المنتشرة بالمحافظات بعقد ندوات وورش عمل بهدف شرح تأثير المردود المنتظر للمشروع على المرأة المصرية.