«القومي للمرأة» يستعرض جهوده في مشروع تنمية الأسرة وخطة COP27

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبمشاركة عضوات وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وناقشت خطة المجلس للوصول إلى مؤتمر المناخ COP27، المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

إطلاق اسم الراحل نبيل صموئيل على منتدى المنظمات الأهلية

وأشارت رئيس المجلس إلى أنّه سيتم إطلاق اسم الدكتور الراحل نبيل صموئيل على منتدى المنظمات الأهلية، تخليدًا لذكراه وعرفانًا بجهوده في فكرة إنشاء المنتدى، واستمراريته في تناول قضايا المرأة والمجتمع.

المرأة المصرية مفتاح حياة للتوعية بقضايا المرأة

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي، خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والكاتبة نشوى الحوفي، على مشاركتهم في الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس، بعنوان «المراة المصرية مفتاح حياة للتوعية بقضايا المرأة».

وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتعاون المشترك مع مؤسسة شباب القادة في مشروعات she leads و Leaders league.