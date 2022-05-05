«القومي للمرأة» بالشرقية: تنفيذ 145 دورة تدريبية حول ريادة الأعمال للسيدات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري ونشر الوعي الأسري والمجتمعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء وتنمية المجتمع، مشيدًا بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات الموسعة مع الشباب والفتيات وكافة طوائف المجتمع لنشر رسائل المشروع والتصدي للظواهر السلبية التي تؤثر سلبا عل مقدرات الأسرة والمجتمع، وكذا تصحيح بعض المفاهيم دينيا واجتماعيا.

مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع قام بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية، من خلال عقد جلسات حوارية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبمشاركة الأئمة والدعاة، حيث تم تناول ومناقشة عدد من الموضوعات منها «الصحة الإنجابية، الأمومة الآمنة، أهمية الكشف للمقبلين على الزواج، مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، تربية النشء والمراهقين من منظور إسلامي»، حيث تم تنفيذ 682 جلسة استهدفت 65759 سيدة ورجلا.

عقد ندوات تدريبية عن ريادة الأعمال للفتيات والسيدات

وأشارت مقررة فرع الشرقية أنه تم عقد ندوات تدريبية عن ريادة الأعمال للفتيات والسيدات من سن 18 إلى 45 عاما، عن كيفية البدء في عمل مشروع صغير وإدارته بالأسلوب الأمثل وعرض الخدمات والمؤسسات الموجودة بالمجتمع، حيث تم تنفيذ 146 دورة استهدفت 3650 فتاة وسيدة، بالإضافة إلى عقد دورات التثقيف المالي عن كيفية وضع خطة لمشروع أو تطوير مشروع قائم وتحديد التكلفة والمكسب والتعريف بالدفاتر المحاسبية، حيث تم تنفيذ 38 دورة، استهدفت 1900 فتاة وسيدة بحضور ممثلين عن بنك مصر، والبنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات لعرض الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها هذه الجهات وإمكانية استفادة المتدربات منها واستخراج كروت ميزة مجانا، حيث تم استخراج 700 كارت مجانا للسيدات.

تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة لها

ولتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة لها، أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن مشروع الإقراض والادخار الرقمي والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويعمل في 12 قرية من قرى المبادرة تم من خلاله التعاقد مع 23 ميسرة، وسيتم التعاقد مع أخريات في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن يهدف المشروع إلى خدمة 15000 سيدة بالقرى المستهدفة وتمكينهم اقتصاديا ودمجهن في المجتمع كعناصر فعالة ومنتجة وتثقيفهن ماليا ومساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل.