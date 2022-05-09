المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول القضايا السكانية الصحية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بعنوان «تناول القضايا السكانية الصحية»، استهدفت مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومديري مديريات الأوقاف ومسؤولي ملف السكان بوزارة الأوقاف، بحضور إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الاوقاف ورئيس القطاع الديني سابقًا، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكاسي كارستز مؤسس حركة العالم يحتاج إلى أب، وتستمر فعاليات الورشة على مدار يومين.

التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف

وقالت إيزيس محمود، إنّ التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف، حقق العديد من الإنجازات والتواصل الجماهيري مع المواطنين في كافة المحافظات، فيما أوضح الدكتور جابر طايع أن تلك الفعاليات تبرز دور المرأة في المجتمع، موضحاً أن المجلس القومي شريكا أساسيا وفعالا لوزارة الأوقاف، وأكد أن تلك الشراكة تنقل العديد من الخبرات.

أهمية دور المرأة في بناء المجتمع

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، فهي التي تبنى وتؤسس القيم والمبادئ، وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة في العديد من الحملات القومية كحملة تنمية الأسرة المصرية وحملات طرق الأبواب، كما استعرض كاسي كارستز مخاطر غياب الأبوة على حياة الأطفال، مؤكداً أن أي مشكلة في المجتمع ترتبط ارتباطا قويا بغياب الأب.

يذكر أن ورشة العمل تناولت عرض جهود المحافظات ومدى تقدمها في جلسات الحوار والأمسيات الرمضانية، والدورات التي أُعدت للأئمة والقساوسة، والخدمات المصاحبة للجلسات، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المحافظات.