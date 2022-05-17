اليوم.. إعلان نتائج انتخابات النقابة العمالية بالبحر الأحمر

تستعد مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر برئاسة سعيد عبدالراضي، وكيل وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، لإعلان نتائج انتخابات النقابة العمالية للمرحلة الأولى لعدد 18 نقابة عامة، والتي جرت أمس، واستمر فرز الأصوات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار بسام حافظ، المشرف على العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

إعلان نتائج انتخابات النقابة العمالية بالبحر الأحمر

وكشف سعيد عبدالراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء أن انتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر تشهد إقبالًا كبيرًا على صناديق الاقتراع للتصويت ضمن انتخابات النقابات العمالية المرحلة الأولى لعدد 18 نقابة عامة.

ولفت «عبدالراضي» إلى أنه جار تجهيز نتائج المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية مرت دون شكاوى، وجاءت تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار بسام حافظ، المشرف على الانتخابات.

انتخابات المرحلة الثانية النقابة العمالية بالبحر الأحمر

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر إلى أنه بعد الانتهاء من إعلان النتائج سيجري فتح باب الطعون، ثم فحصها، ثم الإعلان النتيجة النهائية، وتبدأ انتخابات المرحلة الثانية في تلقى قبول أوراق المرشحين في 21 من شهر مايو الجاري.

يذكر أنه جرى عقد انتخابات النقابة العمالية لـ34 لجنة انتخابية أساسية، بالإضافة إلى 76 لجنة فرعية، وانتخابات مجالس إدارة الشركات لعدد 26 لجنة.