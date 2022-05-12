أطفال يعثرون على محاليل منتهية الصلاحية ملقاة بشوارع الغردقة: «افتكروها لوليتا»

فتحت صحة البحر الأحمر تحقيقًا حول واقعة العثور على أكياس محاليل ماء مقطر بكميات كبيرة في أحد الشوارع الجانبية النائية بمنطقة مجاهد وسط مدينة الغردقة، إذ اشتكى أحد المواطنين أن الأكياس كانت في متناول الأطفال.

الأطفال شربوا أكياس طبية منتهية الصلاحية

وقال أحمد علي، أحد المواطنين المقيمين بمنطقة مجاهد وسط مدينة الغردقة، إن عدد من الأطفال فرحوا عندما عثروا على أكياس المحاليل الطبية وشربوها، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأطفال نوا أنها مثلجات «لوليتا»، مما أثار غضب عدد من سكان المنطقة خاصة أن هذه النفايات الطبية منتهية الصلاحية.

فتح تحقيق وإرسال فريق تفتيش لمعرفة مصدر النفايات

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصدر هذه النفايات مجهول حتى الآن، ويرجح أن تكون إحدي الصيدليات المجاورة تخلصت منها، خاصة أنها أكياس المحلول منتهية الصلاحية، مؤكداً فتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وسوف يتم إرسال فريق تفتيش إلى جميع الصيدليات والمنشآت الطبية بالمنطقة المحيطة، لافتاً إلى أنه سوف يتم كشف ملابسات الواقعة في أقرب وقت وإعلان النتائج، والتعامل الفوري حال رصد أي مخالفات.

غضب الأهالي والمطالبة بالتخلص من النفايات بطريقة سليمة

وتعود الواقعة، عندما عثر سكان منطقة مجاهد وسط مدينة الغردقة على كميات كبيرة من أكياس المحاليل الطبية، وتم تداولها بين الأطفال اعتقادًا منهم أنها مثلجات، ما جعل الأهالي يطالبون بالتخلص السليم من النفايات الطبية خوفًا من إلحاقها ضررًا بالأطفال.